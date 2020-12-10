Квартальнов рассказал о причинах отсутствия Мерфи в составе «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о причинах отсутствия в составе казанцев защитника-новичка Тревора Мерфи. По словам рулевого команды, у хоккеиста возникли проблемы с оформлением документов.

— Когда защитник Тревор Мерфи появится на льду?

— Как только будет возможность, так только будут в порядке документы. Мы ждем его со дня на день, — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

Дмитрий Квартальнов. Фото: ak-bars.ru

Хоккеист перешел в результате обмена с «Куньлунем», по итогам которого китайская команда получила денежную компенсацию и права на защитника Войтеха Мозика, выкупленные у «Витязя».

Напомним, накануне «Ак Барс» обыграл дома магнитогорский «Металлург» (3:0).