Квартальнов рассказал о причинах отсутствия Мерфи в составе «Ак Барса»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о причинах отсутствия в составе казанцев защитника-новичка Тревора Мерфи. По словам рулевого команды, у хоккеиста возникли проблемы с оформлением документов.
— Когда защитник Тревор Мерфи появится на льду?
— Как только будет возможность, так только будут в порядке документы. Мы ждем его со дня на день, — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.
Хоккеист перешел в результате обмена с «Куньлунем», по итогам которого китайская команда получила денежную компенсацию и права на защитника Войтеха Мозика, выкупленные у «Витязя».
Напомним, накануне «Ак Барс» обыграл дома магнитогорский «Металлург» (3:0).СпортХоккей
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