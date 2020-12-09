«Ак Барс» в Казани с «сухим» счетом обыграл «Металлург» в матче КХЛ

«Ак Барс» дома обыграл магнитогорский «Металлург» (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы забросили по шайбе в каждом из трех периодов. Авторами голов стали Найджел Доус, Стефан Да Коста и Станислав Галиев.

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отразил все 24 броска по своим воротам и оформил шатаут. Это вторая игра казанцев подряд в КХЛ, в котором голкиперы «барсов» не пропускают голов от соперника.

«Ак Барс» — «Металлург» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 Доус (Тихонов, 14:55);

2:0 Да Коста (Доус, 36:41);

3:0 Галиев (Петров, 51:56).