«Ак Барс» в Казани с «сухим» счетом обыграл «Металлург» в матче КХЛ
«Ак Барс» дома обыграл магнитогорский «Металлург» (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Казанцы забросили по шайбе в каждом из трех периодов. Авторами голов стали Найджел Доус, Стефан Да Коста и Станислав Галиев.
Прекрасный вечер в Казани#MadeInTatarstan— ХК Ак Барс (@hcakbars) December 9, 2020
Отчёт https://t.co/NamkdyBAdA pic.twitter.com/epA3LEO7ho
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отразил все 24 броска по своим воротам и оформил шатаут. Это вторая игра казанцев подряд в КХЛ, в котором голкиперы «барсов» не пропускают голов от соперника.
«Ак Барс» — «Металлург» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы:
1:0 Доус (Тихонов, 14:55);
2:0 Да Коста (Доус, 36:41);
3:0 Галиев (Петров, 51:56).
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