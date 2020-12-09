В МФЦ Татарстана изменится график работы в связи с новогодними праздниками

Фото: Илья Репин (архив)

В МФЦ Татарстана изменили график работы. Это связано с объявлением 31 декабря выходным днем.

Так, рабочий день с 31 декабря переносится на 27 декабря (воскресенье). Время работы всех офисов «Мои документы» сокращается на 1 час. В Казани отделы МФЦ будут открыты с 9.00 до 17.00.

Фото: kzn.ru

С 31 декабря по 10 января офисы «Мои документы» работать не будут, сообщается на сайте мэрии Казани.

С декабря этого года россиян будут информировать о положенных им соцвыплатах, пособиях и льготах в личном кабинете на портале госуслуг.



Татьяна Леухина