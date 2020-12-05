Правительство РФ утвердило порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах

Фото: Илья Репин

Граждане России будут получать уведомления о положенных им соцвыплатах, пособиях и льготах в личном кабинете на портале госуслуг. Соответствующий порядок утвержден постановлением правительства РФ.

С декабря текущего года россиян будут информировать не только о самих соцвыплатах, но и порядке их оформления и получения. Чтобы услуга заработала, гражданам необходимо дать согласие на получение уведомлений на портале госуслуг.

Россияне смогут получать необходимую информацию по соцподдержке от Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, учреждений медико-социальной экспертизы и органов соцзащиты.

С 1 июля следующего года в России также заработает единый номер телефона и чат-бот на портале госуслуг, через которые можно узнать о персональных льготах.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Получить информацию о положенных соцвыплатах по-прежнему можно и в МФЦ.

Напомним, что закон об информировании граждан о положенных им соцвыплатах, пособиях и льготах через личный кабинет на портале госуслуг вступил в силу 1 декабря 2020 года.

Татьяна Демина