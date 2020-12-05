Правительство РФ утвердило порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах
Граждане России будут получать уведомления о положенных им соцвыплатах, пособиях и льготах в личном кабинете на портале госуслуг. Соответствующий порядок утвержден постановлением правительства РФ.
С декабря текущего года россиян будут информировать не только о самих соцвыплатах, но и порядке их оформления и получения. Чтобы услуга заработала, гражданам необходимо дать согласие на получение уведомлений на портале госуслуг.
Россияне смогут получать необходимую информацию по соцподдержке от Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, учреждений медико-социальной экспертизы и органов соцзащиты.
С 1 июля следующего года в России также заработает единый номер телефона и чат-бот на портале госуслуг, через которые можно узнать о персональных льготах.
Получить информацию о положенных соцвыплатах по-прежнему можно и в МФЦ.
Напомним, что закон об информировании граждан о положенных им соцвыплатах, пособиях и льготах через личный кабинет на портале госуслуг вступил в силу 1 декабря 2020 года.
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