RT выпустил шуточный ролик к 15-летию телеканала

Российский международный информационный телеканал выпустил ролик о том, как разговаривают со своими психологами ведущие политики мира. Видео появилось в преддверии 15-летия телеканала.

В ролике фигурируют премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также действующий и избранный, по предварительным данным, президенты США — Дональд Трамп и Джо Байден.

Ранее Студия Артемия Лебедева представила юбилейный логотип RTXV, посвященный 15-летию телеканала.