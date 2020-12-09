Казанские врачи спасли жизнь женщине, которой не могли поставить диагноз

Специалисты РКБ Татарстана вместе с Университетской клиникой КФУ спасли жизнь жительнице Казани, которой несколько лет не могли поставить точный диагноз. Она поступила в РКБ в начале ноября с симптомами воспаления желчного пузыря из-за камней.

Ей удалили орган вместе с камнями. Однако после операции пациентке стало хуже: поднялась температура и появились признаки воспаления желчных протоков печени.

Врачи предположили, что у женщины формируются камни в протоках. После дополнительных обследований специалисты установили, что мелкие камни скопились лишь в одном протоке. Это в свою очередь и привело к воспалению.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Врачи решились на редкую процедуру по методике рандеву с использованием трех видов визуализации. Специалисты отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения через прокол на животе женщины ввели иглу в четырехмиллиметровый проток печени. А врачи отделения эндоскопии РКБ и университетской клиники через рот запустили ультратонкий эндоскоп SpyGlass, дошли до 12-перстной кишки. С помощью них множество мелких камней специалисты вывели через кишечник. После чего процедуру закончили. Тем не менее состояние женщины не улучшалось. Врачи провели дообследование, собрали консилиум и предположили редкую аномалию развития протоков печени.

Еще немного, и у пациентки мог бы начаться сепсис. Тогда врачи вновь провели операцию: два сегмента печени с желчными протоками, которые были заполнены камнями и гноем, убрали за два часа. После этого пациентка пошла на поправку и на днях выписалась домой, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее врачи РКБ Татарстана восстановили жителю Нижнекамска откушенный кончик носа.



Татьяна Леухина