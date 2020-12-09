В Татарстане обвинили пятерых лиц в изготовлении фальшивых евро — один из них пытался сбежать

В отношении пятерых мужчин утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о фальшивомонетничестве, одного также осудят за побег из-под стражи. Об этом сообщают на официальном сайте Прокуратуры Татарстана.

Фото: Илья Репин (архив)

Было установлено, что в целях сбыта фигуранты дела создали преступную организацию для изготовления поддельной иностранной валюты. В этом им помогли лица, личности которых не смогли установить. С января 2018 года по апрель 2019 года лица изготовили 77 поддельных банкнот по 200 евро. Незаконную деятельность пресекли в апреле 2019 года.

Кроме того, 10 июля одному из участников удалось совершить побег из-под стражи. Позже полиция его задержала.

В скором времени в Зеленодольский городской суд будет передано это уголовное дело.

Напомним, ранее в Чебоксарах осудили троих мужчин за сбыт 15 поддельных купюр.