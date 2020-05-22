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Трех татарстанцев будут судить в Чебоксарах за сбыт 14 поддельных купюр

17:12, 22.05.2020
Трех татарстанцев будут судить в Чебоксарах за сбыт 14 поддельных купюр
Фото: deita.ru

Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по делу о фальшивомонетничестве. За сбыт 14 поддельных купюр номиналом 5000 рублей привлекают трех татарстанцев.

По версии следствия, подделки сбывали в марте-апреле 2019 года в Татарстане, Нижегородской области и Чувашии. Последний эпизод был выявлен в Чебоксарах, поэтому именно туда уголовное дело направили для рассмотрения по существу.

Все трое фигурантов под стражей, вину они не признают, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

ПроисшествияБизнесОбществоЭкономикаФинансы Татарстан
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