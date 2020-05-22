Трех татарстанцев будут судить в Чебоксарах за сбыт 14 поддельных купюр

Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по делу о фальшивомонетничестве. За сбыт 14 поддельных купюр номиналом 5000 рублей привлекают трех татарстанцев.

По версии следствия, подделки сбывали в марте-апреле 2019 года в Татарстане, Нижегородской области и Чувашии. Последний эпизод был выявлен в Чебоксарах, поэтому именно туда уголовное дело направили для рассмотрения по существу.

Все трое фигурантов под стражей, вину они не признают, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.