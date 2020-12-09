Шаймиев и Минниханов возложили цветы к могиле Героя Советского Союза Бориса Кузнецова — видео

Фото: Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ, Герой труда РФ Минтимер Шаймиев на Арском кладбище Казани возложили цветы к могиле участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня в России отмечается День Героев Отечества.

Герой Советского Союза Борис Кузнецов умер в Татарстане 12 ноября. 26 декабря ему должно было исполниться 95 лет. 13 ноября в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля прошла гражданская панихида.