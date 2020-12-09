Абдулганиев: «Если оперативно не реагировать на проблему, то предприниматель может потерять свой бизнес»

Фото: Максим Платонов

Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев в интервью ТАСС рассказал о работе с предпринимателями в период пандемии коронавируса. По его словам, «сейчас на первое место вышел фактор времени».

«Ситуация на рынке меняется очень быстро, и если оперативно не реагировать на возникающую проблему, то за месяц-другой предприниматель может потерять свой бизнес», — отметил бизнес-омбудсмен РТ.

Для ускорения работы с обращениями предпринимателей в марте была запущена горячая линия уполномоченного. «На начало декабря на нее поступило более 15 200 устных обращений и еще 1 034 поступило в письменном виде. Для сравнения — за весь 2019 год в адрес уполномоченного поступило 1 786 обращений от предпринимателей», — сообщил Абдулганиев.

Фото: Максим Платонов

Также работает Telegram-канал «Деловорот» и проводятся онлайн-встречи с предпринимателями.

«Порядка 70% проблем предпринимателей решаются прямо в ходе онлайн-встреч или в считаные часы после ее завершения. Если нужно время на проработку вопроса, изучение дополнительных документов и согласование с профильными ведомствами, то мы с коллегами стараемся эту работу проводить в течение недели», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей.



Ранее Абдулганиев заявил, что, несмотря на неопределенность и отсутствие стабильности из-за пандемии коронавируса, говорить о массовом закрытии предприятий все же не приходится. Подробнее — в материале «Реального времени».