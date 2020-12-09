Татарстан стал лидером по количеству победителей Всероссийского экологического диктанта

Фото: Максим Платонов (архив)

Более 4,7 тыс. татарстанцев признаны победителями Всероссийского экологического диктанта. Это максимальное количество среди регионов участников.

Помимо этого Татарстан стал самым активным регионом-участником из всех, сообщается на сайте Министерства образования и науки РТ. Всего в мероприятии приняли участие 2,8 млн человек.

Диктант прошел в Татарстане с 15 по 18 ноября на 523 площадках. В нем приняли участие 16 306 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что в ноябре в республике прошли международные акции «Большой этнографический диктант» и «Географический диктант».



Татьяна Демина