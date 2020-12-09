Татарстан стал лидером по количеству победителей Всероссийского экологического диктанта
Более 4,7 тыс. татарстанцев признаны победителями Всероссийского экологического диктанта. Это максимальное количество среди регионов участников.
Помимо этого Татарстан стал самым активным регионом-участником из всех, сообщается на сайте Министерства образования и науки РТ. Всего в мероприятии приняли участие 2,8 млн человек.
Диктант прошел в Татарстане с 15 по 18 ноября на 523 площадках. В нем приняли участие 16 306 татарстанцев.
Напомним, что в ноябре в республике прошли международные акции «Большой этнографический диктант» и «Географический диктант».
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