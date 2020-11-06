Жители Казани смогут написать географический диктант 29 ноября

Фото: Максим Платонов (архив)

29 ноября в Татарстане пройдет «Географический диктант». Согласно данным официального сайта акции, в Казани проверить себя можно будет на 18 площадках и в режиме онлайн.

В частности, написать диктант жители столицы РТ смогут в Казанском инновационном университете (ул. Зайцева, 15), в ТЦ «Мега» (проспект Победы, 141), Казанском суворовском военном училище (ул. Толстого, 14) и некоторых школах.

Фото: Максим Платонов (архив)

Написать диктант смогут и жители районов Татарстана. Акция продет с 12:00 до 13:00.

Напомним, что до 8 ноября жители республики могут присоединиться к международной акции «Большой этнографический диктант».

