В Казани пройдет «Большой этнографический диктант»

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С 3 по 8 ноября пройдет международная акция «Большой этнографический диктант», в которой смогут принять участие все желающие.

В этом году диктант пройдет в онлайн-формате, участники смогут сразу узнать правильный ответ и обратиться к исторической справке со ссылкой на источники.

Диктант будет состоять из 30 заданий: 20 общих — одинаковых для всех участников, и 10 вопросов, уникальных для жителей каждого региона.

kzn.ru

Максимально за диктант можно получить 100 баллов. Со всеми заданиями нужно управиться за 45 минут — по истечении этого времени доступ к заданиям будет закрыт. Написать диктант можно будет на трех языках: русском, английском и испанском, сообщает пресс-служба мэрии Казани.