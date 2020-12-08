В Казани стартовал конкурс на должность директора молодежного центра «Идель»

В Казани молодежный центр «Идель» объявил конкурс на должность руководителя. Об этом сообщается на сайте Министерства по делам молодежи РТ.

К кандидатам предъявляются следующие требования: гражданство России, высшее образование, свободное владение русским и татарским языками. Претенденты на должность директора также должны иметь опыт работы в сфере образования, молодежной политики, культуры, спорта и туризма.

Заочный этап конкурса продлится до 17 декабря. Кандидатам необходимо представить свое резюме, мотивационное письмо и концепцию развития МЦ. Затем их ждет очный этап в виде собеседования и защиты своей концепции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе в Казани определили руководителя нового молодежного центра «Юлдаш» в поселке Юдино. Им стал организатор городских и республиканских мероприятий для детей и молодежи Альберт Хузиахметов.



Татьяна Демина