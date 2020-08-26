В Казани определили руководителя нового молодежного центра в Юдино

В Казани определили руководителя нового молодежного центра «Юлдаш» в поселке Юдино. Им стал организатор городских и республиканских мероприятий для детей и молодежи Альберт Хузиахметов.

Хузиахметов победил в конкурсном испытании на должность директора молодежного центра. Он является опытным организатором детских и молодежных мероприятий муниципального, городского и регионального уровней, среди них «300-летие Адмиралтейской слободы», «Студент года», «Республиканская студенческая весна», «Последний звонок», «Сабантуй — 2019» на озере Лебяжье. Альберт Хузиахметов также является многократным участником всероссийских фестивалей, актером Казанского камерного театра SDVIG и радиоведущим, сообщает пресс-служба исполкома.

Остальным участникам конкурса предложат работу в учреждениях молодежной политики Казани.

Напомним, что участвовать в открытом конкурсе на должность руководителя молодежного центра в Юдино казанцев призывал мэр Казани Ильсур Метшин.

