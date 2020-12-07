В России объявили о провале программы импортозамещения продуктов

В России объявили провальной программу импортозамещения продуктов — в стране не смогли заместить поставки импорта за счет внутреннего производства. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).



Целей программы достигнуть удалось лишь частично. Так, на 65% удалось сократить поставки импортного мяса, хоть это н 2,8 п.п. меньше, чем в принятой стратегии. Однако, например, импорт овощной продукции сократился лишь на 27%, хотя программа подразумевала сокращение на 70,3%.

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К тому же на смену поставщикам из Европы приходят экспортеры из других стран, и часто это реэкспорт «запрещенки» из Европы. По словам экспертов, на российском рынке так перепродают товары из Европы такие страны, как Чили и Эквадор.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил контрсанкции по отношению к Западу до конца 2021 года.

Маргарита Головатенко