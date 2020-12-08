В центре Казани установили скульптуру, посвященную выброшенным животным

Фото: Дмитрий Зайцев

В центре Казани появилась новая скульптура, изображающая собаку с крыльями в шапке. Авторами произведения стали две девушки, работающие под псевдонимом @karale.mia. Ранее девушки прославились скульптурами ангела и дриады, которые появились на берегу Казанки.

“Мы продолжаем умирать от холода и голода...А вы продолжаете делать делать втихую, что нас нет...Мы очень хотим жит! Посвящается всем выброшенным животным», — значится на информационной табличке, стоящей возле скульптуры.

Фото: Дмитрий Зайцев

Ранее в интервью «Реальному времени» авторы скульптур рассказывали о том, как выбирают места и форму размещения своих инсталляций.

Дмитрий Зайцев