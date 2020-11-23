AstraZeneca заявила о 70%-ной эффективности вакцины

Британская компания AstraZeneca заявила о 70%-ной эффективности разрабатываемой ими вакцины от коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз компании.



Такой показатель основан на данных об эффективности двух режимов дозирования: в первом случае вакцину вводили в виде половинной дозы с последующей полной дозой не ранее чем через месяц, во втором случае — две полные дозы с тем же интервалом.

В первом случае эффективность достигла 90%, во втором — 62%. Таким образом, средний результат эффективности вакцины составил 70%.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее американская фармкомпания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 94,5%.