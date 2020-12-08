«Трактор» обменял Михеева в «Торпедо» на форварда Ильина

Челябинский «Трактор» и «Торпедо» произвели обмен с участием двух хоккеистов. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

По итогам сделки «Торпедо» получило права на нападающего Артема Михеева. В обратном направлении отправился форвард Даниил Ильин. Также нижегородцы получили денежную компенсацию.

Хоккейный клуб «Торпедо» произвел обмен с челябинским «Трактором», в результате которого состав нижегородской команды пополнил центральный нападающий Артём Михеев. В обратном направлении проследовал форвард Даниил Ильин. Также торпедовцы получили денежную компенсацию. pic.twitter.com/hENkOfcN0W — ХК Торпедо (@torpedonn) December 8, 2020

Михеев — воспитанник казанского «Ак Барса». В конце декабря прошлого года он был включен в сделку с «Трактором», по итогам которой команда из столицы Татарстана получила защитника Ессе Виртанена.

Напомним, ранее свой 400-й матч в регулярке КХЛ в качестве тренера провел рулевой казанцев Дмитрий Квартальнов.