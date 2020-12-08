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«Трактор» обменял Михеева в «Торпедо» на форварда Ильина

19:22, 08.12.2020
«Трактор» обменял Михеева в «Торпедо» на форварда Ильина
Фото: ak-bars.ru

Челябинский «Трактор» и «Торпедо» произвели обмен с участием двух хоккеистов. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

По итогам сделки «Торпедо» получило права на нападающего Артема Михеева. В обратном направлении отправился форвард Даниил Ильин. Также нижегородцы получили денежную компенсацию.

Михеев — воспитанник казанского «Ак Барса». В конце декабря прошлого года он был включен в сделку с «Трактором», по итогам которой команда из столицы Татарстана получила защитника Ессе Виртанена.

Напомним, ранее свой 400-й матч в регулярке КХЛ в качестве тренера провел рулевой казанцев Дмитрий Квартальнов.

СпортХоккей
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