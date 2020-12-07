Квартальнов первым из тренеров одержал 400 побед в регулярках КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов одержал 400-ю победу в роли тренера в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Юбилейная отметка покорилась рулевому «барсов» в игре с «Автомобилистом», где казанцы обыграли соперника со счетом 2:0.

Новый рубеж! Дмитрий Квартальнов одержал 400 побед в регулярках @khl pic.twitter.com/4vi0tJDgvT — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 7, 2020

В КХЛ Квартальнов работает с 2009 года. До казанского «Ак Барса» он возглавлял «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирск), ЦСКА (Москва) и «Локомотив» (Ярославль).

Подробнее об итогах прошедшей недели в КХЛ можно почитать в материале «Реального времени».