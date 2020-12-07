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Квартальнов первым из тренеров одержал 400 побед в регулярках КХЛ

15:46, 07.12.2020
Квартальнов первым из тренеров одержал 400 побед в регулярках КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов одержал 400-ю победу в роли тренера в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Юбилейная отметка покорилась рулевому «барсов» в игре с «Автомобилистом», где казанцы обыграли соперника со счетом 2:0.

В КХЛ Квартальнов работает с 2009 года. До казанского «Ак Барса» он возглавлял «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирск), ЦСКА (Москва) и «Локомотив» (Ярославль).

Подробнее об итогах прошедшей недели в КХЛ можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей
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