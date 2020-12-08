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Попова посоветовала не пить 56 дней желающим привиться от коронавируса

18:35, 08.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова посоветовала не пить 56 дней желающим привиться от коронавируса
Фото: pxhere.com

Как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и еще 42 дня после нее нельзя принимать алкоголь. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

«Как минимум две недели до иммунизации, абсолютно точно, надо прекратить прием (алкоголя). Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции — 42 дня», — сказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

Фото: kremlin.ru

42 дня от первой инъекции — период формирования иммунитета, в этот период нужно беречь себя.

Сегодня разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» составили памятку для добровольцев, принимающих участие в тестировании препарата. Согласно ей, волонтерам следует 42 дня держаться подальше от общественных мест.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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