Попова посоветовала не пить 56 дней желающим привиться от коронавируса

Как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и еще 42 дня после нее нельзя принимать алкоголь. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

«Как минимум две недели до иммунизации, абсолютно точно, надо прекратить прием (алкоголя). Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции — 42 дня», — сказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

Фото: kremlin.ru

42 дня от первой инъекции — период формирования иммунитета, в этот период нужно беречь себя.

Сегодня разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» составили памятку для добровольцев, принимающих участие в тестировании препарата. Согласно ей, волонтерам следует 42 дня держаться подальше от общественных мест.



Татьяна Леухина