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Apple представила новые наушники AirPods Max

17:17, 08.12.2020
Apple представила новые наушники AirPods Max
Фото: apple.com / скриншот

Компания Apple сегодня представила полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max. Об этом сообщается на сайте корпорации.

AirPods Max получили микросхему H1, передовое программное обеспечение, адаптивный эквалайзер, активное шумоподавление, режим прозрачности и объемный звук.

Фото: apple.com / скриншот

У AirPods Max на одном из наушников сверху появилось колесико Digital Crown, как в часах Apple Watch.С его помощью можно менять громкость, переключать треки, отвечать на телефонные звонки и активировать Siri.

Наушники представлены в пяти цветах. В продажу они поступят 15 декабря. В России они будут стоить 62 990 рублей. В США — $549.

В России продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали 23 октября.

Татьяна Леухина
ТехнологииIT
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