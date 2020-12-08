Apple представила новые наушники AirPods Max

Компания Apple сегодня представила полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max. Об этом сообщается на сайте корпорации.

AirPods Max получили микросхему H1, передовое программное обеспечение, адаптивный эквалайзер, активное шумоподавление, режим прозрачности и объемный звук.

Фото: apple.com / скриншот

У AirPods Max на одном из наушников сверху появилось колесико Digital Crown, как в часах Apple Watch.С его помощью можно менять громкость, переключать треки, отвечать на телефонные звонки и активировать Siri.

Наушники представлены в пяти цветах. В продажу они поступят 15 декабря. В России они будут стоить 62 990 рублей. В США — $549.

В России продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали 23 октября.



Татьяна Леухина