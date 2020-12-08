Moody`s спрогнозировало цену на нефть в 2021 году

Рейтинговое агентство Moody's спрогнозировало, что цена нефти Brent в 2021 году будет в диапазоне $40—45 за баррель. В среднесрочной перспективе она составит $45—65 за баррель, в основном у нижней границы, пишет ТАСС.

По мнению агентства, при таких ценах производители будут стремиться разрабатывать только самые недорогие запасы нефти, это будет длиться в ближайшие 3—5 лет. Для освоения высокомаржинальных ресурсов компаниям нужна цена в $50—55 за баррель.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что дальнейшие колебания цен на нефть будут зависеть от действий крупных игроков на рынке и уровня спроса на нее.