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Сечин рассказал, от чего зависят колебания цен на нефть

18:35, 29.11.2020
Сечин рассказал, от чего зависят колебания цен на нефть
Фото: realnoevremya.ru

Дальнейшие колебания цен на нефть будут зависеть от действий крупных игроков на рынке и уровня спроса на нефть, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Здесь все зависит от скоординированных действий участников рынка. Прежде всего, конечно, от уровня потребления», — приводит его слова ТАСС.

Фото: wikipedia.org

Китайский рынок сейчас уже показывает восстановление спроса и рост экономики. Страна справляется с пандемией. Россия поставляет ежегодно 60 млн тонн нефти потребителям Китая.

В среду цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $49 за баррель впервые с 6 марта текущего года.

ПромышленностьНефтьНефтехимияОбщество
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