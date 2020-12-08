Следком завершил расследование уголовного дела о хищении средств из «Промсвязьбанка»

Следственный комитет России завершил расследование дела о хищении более 87,2 млрд из «Промсвязьбанка».

Так, экс-работникам «Промсвязьбанка» Николаю Цуканову (вице-президент аппарата правления), Андрею Мукину (руководитель блока «операционный»), Айгуль Шайхутдиновой (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольге Антоновой (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерине Багряновой инкриминируется совершение преступления по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованное группой, в особо крупном размере» (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы (в настоящий момент объявлены в международный розыск), будучи председателем правления и председателем совета директоров банка из-за выявленных Центробанком многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денег кредитной организации.

В соответствии с планом и распределенными ролями Николай Цуканов с 12 по 13 декабря 2017 года в Москве организовал изготовление доверенности на имя Ивана Пидлужного. Он уполномочил его выполнять в банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе заключать договоры. Доверенность подписал Дмитрий Ананьев.

Фото: sledcom.ru

14 декабря 2017 года Антонова под контролем Мукина организовала перечисление 57,3 млрд рублей и $505,6 млн в пользу частной компании с ограниченной ответственностью «Promsvyaz Capital B.V.», зарегистрированной в Амстердаме.

Деньги перечислили якобы в качестве оплаты за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги — акции ПАО «Промсвязьбанк» и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT», деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом в действительности ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Таким образом, из финансового оборота РФ в течение нескольких часов в республику Кипр вывели денежные средства в общей сумме 87,2 млрд рублей.

Оказавшие им содействие в совершении преступления денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрий Иванов, Батраз Плиев, Сергей Зорин, Иван Пидлужный находятся в розыске, поскольку они скрылись после совершенного преступления.

Следствие при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установило имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 млрд рублей, на которое наложен арест.

В ближайшее время фигуранты уголовного дела и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. После этого дело будет передано в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Татьяна Леухина