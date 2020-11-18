Минтранс России предложил ограничить скорость электросамокатов

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В России предлагается ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров до 20 км/ч, а для владельцев таких транспортных средств могут ввести штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко.

Замначальника Гоставтоинспекции МВД Николай Шеюхин пояснил, что скоростные ограничения будут устанавливаться, исходя из ширины тротуара и других факторов.

Кроме того, проектом предлагается ввести новые дорожные знаки, которые будут регулировать движение электросамокатов, пишет «РИА Новости».

На прошлой неделе мировой суд Московского района Казани лишил водительских прав местного жителя Дмитрия Хотухова, который катался на электросамокате в нетрезвом состоянии.



В октябре в ГИБДД Татарстана обсудили законодательные поправки в ПДД об электросамокатах. Подробности — в материале «Реального времени».

