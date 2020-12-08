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В Татарстане число случаев коронавируса перевалило за 11 тысяч

11:23, 08.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане число случаев коронавируса перевалило за 11 тысяч
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19, из них четыре — завозные, остальные — контактные. 18 человек лежат в больнице, 72 лечатся дома. Всего на 8 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 048 случаев COVID-19.

Больше всего заболевших в Казани (44) и Набережных Челнах (7). Набольшее количество больных выявлено среди людей от 30 до 50 лет — 45.

Фото: realnoevremya.ru

Выздоровело за весь период 9 642 человека, в том числе 93 за минувшие сутки.

ОбществоМедицина Татарстан
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