Путин подписал закон о Госсовете

Президент России Владимир Путин подписал закон о Государственном совете, которым определяется его место в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, возглавлять Госсовет будет президент. В его составе будут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов (под своей должностью).

Фото: kremlin.ru

Также в состав совета могут включить членов политических партий, имеющих фракции в ГД, представителей местного самоуправления, передает RT.

Кроме того, Путин подписал законы о верховенстве Конституции РФ над международными актами.

Татьяна Леухина