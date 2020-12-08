Госдума приняла во втором чтении законопроект о праве экс-президента быть сенатором пожизненно

Государственная дума сегодня на пленарном заседании приняла во втором чтении проект о возможности экс-президента России после истечения срока стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

Совет Федерации состоит из сенаторов. В состав палаты входят по два представителя от каждого субъекта РФ — по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов власти на срок полномочий соответствующего органа. Президент России, у которого истекли сроки его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, может стать сенатором пожизненно. Также 7 из 30 представителей РФ, назначаемых президентом, могут стать ими пожизненно.

Фото: duma.gov.ru

Экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в Совфед заявления с приложением необходимых документов. Заявление можно подать однократно в течение 3 месяцев со дня прекращения полномочий.

Ко второму чтению подготовили поправку, позволяющую президенту, полномочия которого прекратились до принятия данного закона, подать такое заявление в любое время (в редакции проекта, принятой в первом чтении, он должен был сделать это в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу).

Автор новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации» — президент РФ Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации поправок в Конституцию согласно предложенным новеллам, передает «РИА Новости».

17 ноября соответствующий законопроект Госдума РФ приняла в первом чтении. Путин внес в Госдуму поправки в законы о формировании Совета Федерации РФ, а также о статусах сенатора и депутата 31 октября.



Татьяна Леухина