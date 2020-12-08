Путин подписал законы о верховенстве российской Конституции над международным правом

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые устанавливают на территории России приоритет Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в ряд кодексов, в том числе Гражданский, Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный и Кодекс административного судопроизводства и в 115 российских законов.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Также сегодня президент России Владимир Путин подписал законы об урегулировании удаленной работы и заморозке пенсии до 2023 года.

Татьяна Леухина