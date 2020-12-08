Анфиса Резцова отказалась от своих слов об употреблении допинга

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что не говорила об употреблении допинга в интервью Sports.ru. По ее словам, журналист придумал эти слова, а сама она говорила лишь о специализированной докторской программе.

«Я про допинг уже ничего давно не говорю. Это не моя тема уже. Я один раз проговорилась и больше не хочу. Слово «допинг» я не озвучивала, а сказала, что мне делали программу докторскую и она мне помогала. Это уже придумали журналюги, перефразировали, и другой смысл уже получается.

У нас была специализированная программа докторская. Помощь для восстановления. Знающий профессионал делал инъекции, и это помогало. Я чувствовала, что и сердечко восстанавливало, и объемы заполняю нормально», — сказала Резцова.

Фото: sportsdaily.ru

Напомним, ранее в Sports.ru вышло интервью с Резцовой, где она рассказала о применении допинга.

Несколько лет назад спортсменка уже высказывалась об употреблении запрещенных препаратов. В одном из своих интервью она сообщила, что ей начали колоть препараты в 1999 году по возвращении в спорт после беременности. В том сезоне спортсменка стала чемпионкой мира по лыжным гонкам.

Всего в активе Резцовой два олимпийских золота в биатлоне, а также одна победа на Олимпиаде в лыжной дисциплине. До 2018 года она оставалась единственной в мире спортсменкой, которая становилась олимпийской чемпионкой в двух разных видах спорта. На Олимпиаде в Пхенчхане ее достижение покорилось чешке Эстер Ледецкой (золото в горнолыжном спорте и сноуборде).