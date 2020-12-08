Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призналась в применении допинга

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова заявила, что употребляла допинг во время спортивной карьеры.

По ее словам, в сборной России на постоянной основе практиковалось переливание крови, а некоторые спортсменки кололи допинг под наблюдением врачей. Сама Резцова признается, что принимала запрещенные препараты только после выхода из декрета.

— У нас забирали кровь 3 или 4 раза в подготовительный период. Тренеры видели, когда мы чувствуем себя хорошо, и отправляли на сдачу. У нас брали 800 мл, выливали в банку. Ее в холодильник, потом нам вводили зимой — нашу же кровь. Наверное, кому-то это помогало — честно, по эффекту я ничего не чувствовала.

Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 96-м. Пахала как лось, и мне сказали: надо еще делать это. В 96-м я вернулась в лыжи после родов Кристюши. Пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне. Надо заплатить за 4 месяца. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Я не знаю, допинг это или не допинг, помощь или не помощь?

Фото: flgr.ru

— А не было интересно, что именно вам делали?

— Нет, ни одного препарата не знаю и знать не хочу. Мне это помогало — и все. Если бы я попалась, то, наверное, уже отвечала бы. Перед иконой говорю: я не знаю, что мне кололи. Добавка — по кайфу, я их обыгрываю, и слава богу, — рассказала Резцова.

Ранее Резцова уже признавалась в употреблении допинга. В одном из своих интервью она сообщила, что ей начали колоть препараты в 1999-м году по возвращению в спорт после беременности. В том сезоне спортсменка стала чемпионкой мира по лыжным гонкам.

Всего в активе Резцовой два олимпийских золота в биатлоне, а также одна победа на Олимпиаде в лыжной дисциплине. До 2018 года она оставалась единственной в мире спортсменкой, которая становилась олимпийской чемпионкой в двух разных видах спорта. На Олимпиаде в Пхенчхане ее достижение покорилось чешке Эстер Ледецкой (золото в горнолыжном спорте и сноуборде).

У Резцовой четыре дочери — Дарья Виролайнен, Кристина (обе — биатлонистки), Василиса и Мария.

Напомним, ранее сборная Норвегия по лыжным гонкам отказалась от участия в этапах Кубка мира до конца текущего года из-за боязни заражения коронавирусом.

Через несколько дней стало известно о дисквалификации чемпиона Универсиады, российского лыжника Радика Газиева сроком на 2 года в связи с обнаружением в его крови запрещенных препаратов.