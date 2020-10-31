Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий экс-президенту стать сенатором пожизненно

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законы о формировании Совета федерации РФ, а также о статусах сенатора и депутата. Пакет законопроектов был разработан на развитие поправок к Конституции РФ.

В документе предлагается разрешить бывшим президентам России, которые покинули этот пост досрочно или в связи с истечением срока полномочий, пожизненно занимать должность сенатора. Также он может выбрать в Совфед не более 30 представителей РФ, из них не более семи могут быть также назначены пожизненно, остальные назначаются сроком на шесть лет.

wikimedia.org

Для получения статуса сенатора бывшему президенту нужно подать заявление. С момента вхождения в Совет Федерации глава государства получит статус сенатора, для него также будут сохранены все «социальные и иные гарантии».

В числе требований к кандидатам в сенаторы: быть гражданином РФ от 30 лет, обладать «безупречной репутацией», постоянно проживать в России, не иметь гражданства иностранного государства или вида на жительство в другой стране. Пожизненным сенатором может стать гражданин, имеющий «выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».

Изменения есть и в законе «О статусе члена Совета федерации и статусе депутата Государственной думы». Теперь полномочия сенатора или депутата могут прекратить досрочно, если станет известно, что у них было иностранное гражданство или они не соблюдали требования к сроку проживания на территории региона, от которого были назначены.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе интервью не стал отвечать на вопрос, останется ли он на своем посту после 2024 года. Тем не менее, он заметил, что поправка в Конституцию РФ, позволяющая действующему главе государства избираться после окончания срока, приняли для укрепления суверенитета страны.

На прошлой неделе Путин внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок в Конституцию РФ. Это затронуло шесть федеральных конституционных законов: «О Конституционном суде РФ», «Об уполномоченном по правам человека в РФ», «О федеральной службе безопасности», «О внешней разведке», «О безопасности», «О прокуратуре Российской Федерации».

