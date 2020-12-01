В ноябре в общественном транспорте Казани выявили свыше 17 тысяч нарушителей масочного режима

Фото: Илья Репин (архив)

В ноябре в общественном транспорте Казани выявили 17 406 пассажиров-нарушителей масочного режима. Их них 116 человек покинули средство передвижения, остальные надели маски на месте.

Всего за прошедший месяц сотрудники Комитета по транспорту Казани и контрольно-ревизорских служб МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и служб транспортных предприятий проверили 11 062 транспортных средства: автобусы, троллейбусы, трамваи и поезда метро.

Ноябрьские рейды по нарушителям масочного режима прошли на 474 контрольных точках, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, что за первые две недели ноября в общественном транспорте Казани выявили 8 135 пассажиров-нарушителей масочного режима, 4 687 их них — в период с 9 по 13 ноября.



Татьяна Демина