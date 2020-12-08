Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2021 год

Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2021 год — они считаются маловероятными и недооцениваемыми. При этом потенциальные последствия угрожают стабильности финансовых рынков.



Saxo Bank предсказал создание фонда гражданских технологий, который выделит каждому человеку долю капитальных активов в технологической сфере, и освоение термоядерной энергии, которая решит проблему голода, приведет к всеобщей роботизации и повышению уровня жизни.



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Один из прогнозов гласит о том, что крупные СМИ и социальные сети в качестве мер для борьбы с фейковыми новостями должны включаться в общую блокчейн-сеть, позволяющую публиковать новости защищенным образом.

Напомним, в «шокирующих прогнозах» на 2020 год Saxo Bank сообщал, что цена на нефть Brent вырастет до $90 за баррель, президент США Дональд Трамп проиграет выборы в 2020 году и новым американским лидером станет демократ Элизабет Уоррен, а также то, что Венгрия выйдет из состава Евросоюза.