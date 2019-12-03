Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год, которые выпускаются ежегодно и считаются маловероятными. При этом потенциальные последствия угрожают стабильности финансовых рынков.

Так, в банке считают: Россия и страны, входящие в ОПЕК, объявят о новом сокращении добычи, из-за чего цена на нефть Brent вырастет до $90 за баррель. Также может появиться новый резервный актив под названием «азиатское право заимствования» (ADR), который станет самой крупной в мире валютной единицей и будет равен двум американским долларам.

Что касается политической ситуации, то в Saxo Bank считают, что президент США Дональд Трамп проиграет выборы в 2020 году и новым американским лидером станет демократ, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Кроме того, по прогнозам, Венгрия выйдет из состава Евросоюза.

Ранее в Saxo Bank рассказали, в чем у современной мировой экономики заключаются основные потребности.