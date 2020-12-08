Российского тренера по биатлону отстранили от соревнований до конца января

Главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович отстранен от соревнований до конца января 2021 года. Об этом сообщает болгарское издание Sportal.bg.

Российский тренер наказан из-за нарушения коронавирусных мер безопасности.

По данным издания, на этапе Кубка мира в финском Контиолахти Касперович зашел в комнату к зараженным болгарским биатлонистам без медицинской маски. Это было зафиксировано камерами видеонаблюдения в отеле.

При этом повторный тест зараженного спортсмена показал отрицательный результат.

Кроме этого, международная федерация биатлона оштрафовала болгарскую биатлонную организацию на 5 000 евро. В федерации Болгарии намерены обжаловать такое решение.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько российских биатлонистов сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего они пропустили первый этап Кубка мира.