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Российского тренера по биатлону отстранили от соревнований до конца января

11:43, 08.12.2020
Российского тренера по биатлону отстранили от соревнований до конца января
Фото: sportsdaily.ru

Главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович отстранен от соревнований до конца января 2021 года. Об этом сообщает болгарское издание Sportal.bg.

Российский тренер наказан из-за нарушения коронавирусных мер безопасности.

По данным издания, на этапе Кубка мира в финском Контиолахти Касперович зашел в комнату к зараженным болгарским биатлонистам без медицинской маски. Это было зафиксировано камерами видеонаблюдения в отеле.

При этом повторный тест зараженного спортсмена показал отрицательный результат.

Кроме этого, международная федерация биатлона оштрафовала болгарскую биатлонную организацию на 5 000 евро. В федерации Болгарии намерены обжаловать такое решение.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько российских биатлонистов сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего они пропустили первый этап Кубка мира.

Спорт
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