В России за сутки выявили 26 097 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За сутки в России выявили 26 097 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Всего в РФ зафиксировано 2 515 009 человек с COVID-19.

Фото: стопкоронавирус.рф

На утро умерли 562 человека, с начала пандемии — 44 159 человек. Выздоровели 24 938 человек, всего — 1 981 526 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 80 млн тестов на коронавирус .