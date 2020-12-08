В России за сутки выявили 26 097 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 26 097 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Всего в РФ зафиксировано 2 515 009 человек с COVID-19.
На утро умерли 562 человека, с начала пандемии — 44 159 человек. Выздоровели 24 938 человек, всего — 1 981 526 человек.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 80 млн тестов на коронавирус .ОбществоМедицина
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