Обладатель Кубка Стэнли Сергачев проведет турнир по дворовому хоккею в Нижнекамске

В Нижнекамске на площадке школы №31 состоится турнир по дворовому хоккею. Об этом сообщает пресс-служба «Нефтехимика».

Организатором соревнований является обладатель Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев. Турнир пройдет на льду родной школы хоккеиста.

«Поиграем в дворовой хоккей, повеселимся. Будет много крутых призов, еды, хорошего настроения и горячего чая. Поэтому всех вас жду 12 декабря на катке, поиграем на улице хоккейчик», — записал видео-обращение хоккеист.

Михаил Сергачев специально для вас рассказал некоторые подробности предстоящего турнира pic.twitter.com/dTiHZgdDMz — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) December 8, 2020

Ожидается, что мероприятия начнутся 12 декабря в 13.00 под открытым небом.

Напомним, ранее Сергачев продлил контракт с «Тампа-Бэй» на три года.