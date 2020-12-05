Минздрав РФ объяснил рост цен на ртутные градусники и некоторые лекарства

Фото: Ринат Назметдинов

В Минздраве РФ объяснили рост цен на ртутные термометры повышенным спросом на них в условиях распространения коронавируса и сезонной заболеваемости ОРВИ и удорожанием их производства. В ноябре стоимость градусников выросла на 7,6% по сравнению с сентябрем 2020 года.

Подорожание лекарств в Минздраве объяснили ростом цен на импортное сырье, сообщает «РИА Новости». В частности, в России выросла стоимость таких препаратов, как настойка пустырника (+1,9%), амоксициллин (+2,1%), ацетилсалициловая кислота (+2,4%), поливитамины с макро- и микроэлементами (+2,6%). Также цены увеличились на «Бромгексин» (+3,4%) и «Линекс» (+4,6%).

Фото: Максим Платонов

В ведомстве обратили внимание, что не осуществляют контроль за ценообразованием на лекарства, которые не входят в перечень жизненно важных препаратов.

Напомним, что, по последним данным, в России почти в девять раз выросла цена на препарат «Ломустин» для лечения онкологии (до 37 тыс. рублей за упаковку) и в два раза увеличилась цена препарата «Азатиоприн» от рака и ревматоидного артрита (до 380 рублей).



Татьяна Демина