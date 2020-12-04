Роспотребнадзор по Татарстану: вопрос продления зимних школьных каникул пока неактуален

Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева ответила на вопрос о том, рассматривается ли возможность увеличения сроков зимних школьных каникул и есть ли новые требования к пришкольным лагерям.

«На сегодня ситуация стабильная и контролируемая. Учащиеся обучаются в очном режиме. Я вам сказала о том небольшом количестве классов, которые находятся на разобщении. В этой связи актуальности вашего вопроса нет. А то что касается пришкольных лагерей, требования ровно такие, которые были в осенний период. Ничего нового», — сказала она.

На данный момент на разобщении из-за ОРВИ на данный момент находится 19 классов, полностью закрытых школ нет.



Ранее министр просвещения Сергей Кравцов высказался по поводу дистанционного обучения и сообщил, что планов перехода школьников на дистант ни в Москве, ни в других регионах нет.