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Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну

19:20, 07.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну
Фото: wikimedia.org

Санкт-Петербург близок к полному локдауну, заявил губернатор Александр Беглов. Он предупредил, что грядущие новогодние праздники «будут непростыми».

Сейчас в Петербурге врачи работают на пределе эффективности, а больницы и поликлиники — на максимальной мощности.

Фото: wikimedia.org

«Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники в Петербурге превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом», — сказал губернатор в эфире «Радио России — Петербург».

В больницах города до Нового года еще есть места для госпитализации тяжелых пациентов с COVID-19, но «дальше — красная черта, за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим».

Ранее губернатор города Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроются все заведения общепита. А вице-губернатор Евгений Елин призвал туристов не приезжать на Новый год.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 3 741 случай COVID-19. За весь период в городе зарегистрировали 151 894 случая.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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