Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну

Санкт-Петербург близок к полному локдауну, заявил губернатор Александр Беглов. Он предупредил, что грядущие новогодние праздники «будут непростыми».

Сейчас в Петербурге врачи работают на пределе эффективности, а больницы и поликлиники — на максимальной мощности.

Фото: wikimedia.org

«Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники в Петербурге превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом», — сказал губернатор в эфире «Радио России — Петербург».

В больницах города до Нового года еще есть места для госпитализации тяжелых пациентов с COVID-19, но «дальше — красная черта, за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим».

Ранее губернатор города Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроются все заведения общепита. А вице-губернатор Евгений Елин призвал туристов не приезжать на Новый год.



За минувшие сутки в Петербурге выявили 3 741 случай COVID-19. За весь период в городе зарегистрировали 151 894 случая.

Татьяна Леухина