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В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все заведения общепита

17:12, 02.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все заведения общепита
Фото: Максим Платонов

В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все кафе и рестораны. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

«С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью», — говорится на официальном сайте администрации Петербурга.

Исключение составят производственные столовые. Не затронут ограничения доставку, обслуживание навынос и заведения общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Также в Петербурге по-прежнему действуют ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах кафе и ресторанов.

Напомним, что в Башкирии разрешили работать ресторанам в Новый год круглосуточно.

Татьяна Демина
Общество
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