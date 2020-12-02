В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все заведения общепита

Фото: Максим Платонов

В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все кафе и рестораны. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

«С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью», — говорится на официальном сайте администрации Петербурга.

Исключение составят производственные столовые. Не затронут ограничения доставку, обслуживание навынос и заведения общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Также в Петербурге по-прежнему действуют ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах кафе и ресторанов.

Напомним, что в Башкирии разрешили работать ресторанам в Новый год круглосуточно.



Татьяна Демина