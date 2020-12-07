СК возбудил уголовное дело после нападения на пограничников около границы с Украиной

Следком возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего после вооруженного нападения на российских пограничников в Белгородской области на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Напомним, трое вооруженных людей попытались незаконно пересечь границу России с Украиной на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. По данным СК, командир пограничного наряда требовал от них остановиться, но они открыли огонь по пограничникам.

Командир открыл ответный огонь, в результате чего застрелен один из нарушителей. У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения — все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств.