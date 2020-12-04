ФСБ: трое вооруженных людей пытались прорваться в Россию с Украины, один из них погиб в перестрелке

Трое вооруженных людей попытались незаконно пересечь границу России с Украиной. Один из них погиб в результате возникшей перестрелки.

Инцидент произошел 4 декабря на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При попытке задержания нарушители «оказали вооруженное сопротивление», пограничники открыли ответный огонь и застрелили одного из злоумышленников. Двое других скрылись на территории Украины, передает «РИА Новости» сообщение ФСБ.

В конце ноября спецслужба отчиталась о предотвращении терактов в Московском регионе.

Татьяна Леухина