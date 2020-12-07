В Казани продлен арест полковнику полиции Ершову

Фото: «Реальное время»

До 8 февраля останется в СИЗО экс-начальник отдела полиции «Сафиуллина» полковник Алексей Ершов. Его бывший зам освобожден под домашний арест. Такие решения по ходатайствам Следкома сегодня вынес Советский райсуд Казани, передает журналист «Реального времени».



Рассмотрение ходатайств было запланировано еще в пятницу, однако ввиду технических проблем с доставкой арестованных его отложили на понедельник.

На заседании стало известно, что полковник Ершов остается действующим офицером МВД Татарстана — документы на его увольнение были направлены в Москву еще в октябре, но приказ из центрального аппарата в Казань до сих пор не поступил.

За время содержания под стражей и полковнику Ершову, и его бывшему подчиненному — подполковнику Ильназу Ситдикову предъявили обвинение в получении целой серии взяток, в том числе по предварительному сговору. Экс-начальник отдела полиции вину не признает, считает дело сфабрикованным. Ситдиков с предъявленным частично согласился и дал показания против бывшего шефа.