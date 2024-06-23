У берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение
У берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны.
Очаг залегает на глубине 50 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Всего толчки ощущались в 12 префектурах.
Угрозы цунами нет. К этому часу информации о жертвах и разрушениях нет.
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