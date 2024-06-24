Следователи выясняют обстоятельства гибели человека на пляжной вечеринке в Казани

По данным источников «Реального времени», сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели человека и отравления на пляжной вечеринке в Казани.

Инцидент произошел в субботу на пляжной вечеринке в «Локомотиве» в Казани. По неустановленным причинам один человек погиб, еще парень с девушкой были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщают свидетели, в день вечеринки на пляже было спокойно. Сам инцидент с отравлением произошел непосредственно после начала вечеринки. В настоящее время следователи пытаются установить, были ли запрещенные вещества на вечеринке и каким способом они туда были доставлены.

Разиль Самигуллин