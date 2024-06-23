У побережья Венесуэлы зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

У побережья венесуэльского штата Сукре произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Как отмечается в сообщении, землетрясение произошло в 03.58 по времени UTC (06.58 мск) в 30 километрах к северо-востоку от города Ягуарапаро с населением 13,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 98 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Елизавета Пуншева