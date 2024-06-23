Новости происшествий

13:01 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

У побережья Венесуэлы зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

08:14, 23.06.2024

У побережья венесуэльского штата Сукре произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Как отмечается в сообщении, землетрясение произошло в 03.58 по времени UTC (06.58 мск) в 30 километрах к северо-востоку от города Ягуарапаро с населением 13,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 98 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также