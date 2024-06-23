У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой в 5,3. Об этом «РИА Новости» сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

— Землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в 46 километрах от Петропавловска-Камчатского. По оперативным данным, магнитуда в эпицентре 5,3. По инструментальной интенсивности в краевом центре толчки ощущались силой до трех баллов, — отметили специалисты.

Глубина залегания очага составила 127 километров под морским дном. Данные уточняются.

Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Елизавета Пуншева